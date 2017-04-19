اعتقال خطيب جامع الخيف الشيخ عيسى المؤمن لتنفيذ حكم بسجنه 3 أشهر بسبب خطبة جمعة

2017-04-19 - 2:37 م

مرآة البحرين: اعتقلت السلطات الأمنية البحرينية (الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017) خطيب جامع الخيف بالدير، ورجل الدين الشيعي الشيخ عيسى المؤمن، وذلك بعد استدعائه، لتنفيذ حكم بسجنه 3 أشهر بسبب خطبة جمعة.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت (الأحد 12 مارس/آذار 2017) حكماً بحبس المؤمن 3 أشهر بتهمة التحريض على كراهية النظام، على خلفية خطبة جمعة ألقاها في جامع الخيف (2 أغسطس/آب 2016).

ويواجه المؤمن حكماً آخر بالسجن 3 أشهر في خطبة جمعة أخرى، لكن الاستئناف لم تحكم فيها بعد.

واعتقلت السلطات الأمنية الشيخ المؤمن في 6 أغسطس/آب الماضي، وأحالته محبوساً للمحاكمة، لكن المحكمة قررت (28 سبتمبر/أيلول 2016) الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 500 دينار، مع استمرار محاكمته.

وتشن السلطات البحرينية حملة قاسية ضد رجال الدين الشيعة، منذ إسقاط الجنسية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم في 20 يونيو/حزيران 2016، وهو ما كان محل انتقاد منظمات حقوقية.