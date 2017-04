الخواجة يرفض نقله للمستشفى العسكري وصحته في خطر بعد أسبوع على بدئه إضرابا مفتوحا

مرآة البحرين: تدهورت صحة الحقوقي البحريني المعتقل عبد الهادي الخواجة بعد أسبوع على بدئه إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على تعامل إدارة سجن جو مع المعتقلين، والأوضاع الأمنية والسياسية المتفاقمة في البلاد.

ونقلت ابنته مريم على حسابها في تويتر إنه يعاني من آلام أسفل الظهر وذلك بسبب كبده على الأغلب، وكذلك يعاني من تشنج في العضلات، وذكرت أن آخر مؤشرات صحية قيست له بيّنت انخفاض مستوى السكر في الدم إلى ما بين 2 و3، وانخفاض ضغط الدم إلى ما بين 60/70 و80/90، كما أن وزنه انخفض إلى 56 كيلوغرام فقط.

Since the beginning of his #hungerstrike, Abdulhadi Alkhawaja has been allowed to see the dr without shackles #Bahrain