البحرين تطلب من الولايات المتّحدة 5 زوارق دورية سريعة وتستلمها في أغسطس/آب القادم

2017-04-19 - 9:58 م

مرآة البحرين: نقل موقع "آي أتش أس" العسكري عن موقع فرص التجارية الفيدراليّة US Federal Business Opportunities (FBO) التابع لحكومة الولايات المتّحدة وجود إخطارين بتاريخيّ 11 و12 أبريل/ نيسان الحالي يُظهران طلب البحرين 5 زوارق دوريّة سريعة للقوات البحرية من نوع "إم كي الخامس" Mk V، تستلمها خلال العام الحالي. ولفت الموقع أنّ لدى البحرين الآن قاربان من الطراز ذاته.

ووفقًا للموقع، كان الإخطار الأوّل قد أوضح أنّ "القيادة البحرية العسكرية الأمريكية تتطلع إلى استئجار سفينة شحن لحمل أربعة قوارب من طراز Mk V مع معدّاتها من قاعدة نورفولك البحرية في ولاية فيرجينيا إلى ثيسالونيكي في اليونان، واثنين إلى البحرين."

وأضاف عن الإخطار الآخر أنّ "القيادة العسكرية الأمريكية تتطلع الى استئجار سفينة شحن لحمل زورق دورية من طراز Mk VI من المحطة البحرية (...) في سان دييغو إلى القاعدة البحرية الأمريكية في غوام، وثلاثة زوارق من طراز Mk V مع معدّاتها إلى البحرين."

ويفترض أن يكون تاريخ تسليم الزوارق إلى البحرين في 1 أغسطس/ آب القادم، حسب ما ذكر الموقع العسكري. وتظهر بيانات وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركيّة أنّ البحرين طلبت زورقين في 2014 و3 في 2016.