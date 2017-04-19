مركز البحرين لحقوق الإنسان: اعتقال 10 مواطنين بينهم طفل وأحكام بالسجن ضد 52 معتقلا الأسبوع الماضي

2017-04-19 - 11:32 م

مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن الأسبوع الماضي (10 إلى 16 أبريل/نيسان 2017) شهد اعتقال عشرة مواطنين في البحرين بينهم طفل. ووثقّ المركز في الفترة ذاتها أحكاما قضائية وصل مجموعها إلى أكثر من 313 عاما بالسجن و3 أحكام بالسجن المؤبد ضد 52 معتقلا في قضايا ذات دوافع سياسية.

وأكّد المركز رصده خروج 40 تظاهرة سياسية مناوئة للنظام شهدتها 29 قرية في البحرين، وقمعت السلطات 9 منها.