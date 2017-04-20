الإفراج عن خطيب جامع الخيف الشيخ عيسى المؤمن نظراً لوجود معارضة على الحكم الصادر بحقه

2017-04-20 - 12:27 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (الخميس 20 أبريل/نيسان 2017) عن خطيب جامع الخيف في قرية الدير، رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى المؤمن، نظراً لوجود معارضة على الحكم الصادر بسجنه 3 أشهر.

وكانت السلطات اعتقلت المؤمن أمس الأربعاء بعد استدعائه، نظراً لصدور حكم من محكمة الاستئناف (12 مارس/آذار 2017) بحبسه 3 أشهر على خلفية خطبة جمعة ألقاها في أغسطس/آب 2016.

ويواجه المؤمن حكماً آخر بالسجن 3 أشهر في خطبة جمعة أخرى، لكن الاستئناف لم تحكم فيها بعد.

واعتقلت السلطات الأمنية الشيخ المؤمن في 6 أغسطس/آب الماضي، وأحالته محبوساً للمحاكمة، لكن المحكمة قررت (28 سبتمبر/أيلول 2016) الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 500 دينار، مع استمرار محاكمته.

وتشن السلطات البحرينية حملة قاسية ضد رجال الدين الشيعة، منذ إسقاط الجنسية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم في 20 يونيو/حزيران 2016، وهو ما كان محل انتقاد منظمات حقوقية.