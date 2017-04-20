إخلاء سبيل الأمين العام السابق لوعد رضي الموسوي بعد التحقيق معه

2017-04-20 - 12:43 م

مرآة البحرين: أخلت السلطات البحرينية (الخميس 20 أبريل/نيسان 2017) سبيل أمين عام وعد السابق، رضي الموسوي، بعد التحقيق، وذلك بضمان محل إقامته.

وكانت التحقيقات الجنائية استدعت أمس الأربعاء، الموسوي للتحقيق، دون ذكر الأسباب.

وتشن السلطات البحرينية حملة واسعة ضد وعد، فيما تنظر المحاكم دعوى لحلها، مرفوعة من وزارة العدل.