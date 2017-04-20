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الاستئناف: الحبس 6 أشهر لستيني بتهمة التجمهر في المنامة
2017-04-20 - 12:48 م
مرآة البحرين: أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) أمس برئاسة القاضي بدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، حكم الحبس 6 أشهر لبحريني في الثالثة والستين بتهمة التجمهر في المنامة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، وأنه اشترك وآخرون مجهولون في مسيرة غير مخطر عنها.
وتقول السلطات أن بلاغا قد ورد إلى مركز شرطة النعيم يفيد بأنه في يوم 5 فبراير/ شباط 2014، وفي حوالي الساعة السادسة وخمسين دقيقة، خرج حوالي 40 شخصاً في الطريق العام على هيئة مسيرة غير مرخصة قرب جامع المهزع، متوجهين إلى باب البحرين، حيث تم تفريقهم، ومن خلال التحريات تم التعرف على المتهم.
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