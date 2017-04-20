أمر ملكي بتعيين أعضاء مجلس مفوضي الوطنية للحقوق ورئيس المؤسسة عزيز أبل أبرز المغادرين
2017-04-20 - 12:58 م
مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً بتعيين أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ووفق المرسوم الملكي فقد تم استبعاد رئيس المؤسسة عزيز أبل، فيما كان لافتاً تعيين سعيد الفيحاني، الذي من المتوقع أن يرأس المؤسسة خلفاً لأبل.
وجاءفي الأمر الملكي رقم (23) لسنة 2017 أنه يُعيَّن عضواً في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كلٌّ من:
أولاً: الأعضاء المتفرغين:
1 - سعيد محمد الفيحاني.
2 - عبدالله أحمد الدرازي.
3 - الدكتورة عائشة سالم سيف مبارك.
4 - ماريا انطون خوري.
ثانياً: الأعضاء غير المتفرغين:
1 - الدكتور بدر محمد عادل.
2 - دينا عبدالرحمن اللظي.
3 - الدكتور حميد أحمد عبدالله حسين.
4 - الدكتورة روضة سلمان محسن العرادي.
5 - وداد السيد رضي الموسوي.
ثالثاً: أعضاء من السلطة التشريعية:
1 - أحمد مهدي الحداد.
2 - خالد عبدالعزيز الشاعر.
وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
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