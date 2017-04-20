البحرين تناقش تقريرها أمام لجنة مناهضة التعذيب في جنيف

2017-04-20 - 1:37 م

مرآة البحرين: أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري مشاركة مملكة البحرين في اجتماعات الدورة الستين للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 18 أبريل/ نيسان إلى 12 مايو/ أيار 2017، حيث ستتم مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث في صباح يوم غدٍ الجمعة (21 أبريل 2017) حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأضاف الدوسري أن الوفد الحكومي جاهز لمناقشة التقريرين الدوريين لمملكة البحرين حول الجهود الوطنية في مناهضة التعذيب، لافتاً إلى تقدم المملكة بتقريرها الوطني الثاني في سبتمبر/ أيلول من العام 2015 والتقرير الثالث في مارس/ آذار من العام 2016 عملاً بإجراء الإبلاغ الاختياري بنص المادة (19) من الاتفاقية الدولية، وردّاً على القائمة المحدثة للمسائل المثارة من قبل لجنة مناهضة التعذيب.

يذكر أن الوفد الرسمي المشارك في الدورة الستين للجنة مناهضة التعذيب بجنيف يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية والنيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وهيئة تنظيم سوق العمل، بحضور البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف.