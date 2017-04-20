مسؤول أمريكي: مناقشة زيارة محتملة لترامب إلى السعودية

2017-04-20 - 1:43 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب قد يضيف زيارة إلى السعودية لجولة أوروبية في مايو أيار فيما قد تكون أول رحلة خارجية منذ أن تولى الرئاسة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن مثل هذه الرحلة "نوقشت".

ويعتزم ترامب بالفعل حضور قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل في 25 مايو/أيار والسفر إلى صقلية لحضور قمة قادة مجموعة السبع المقررة في الفترة من 26 إلى 28 مايو.

ويزور وزير الدفاع جيمس ماتيس الرياض يوم الأربعاء ويجتمع مع كبار المسؤولين السعوديين. وقال إنه يتطلع إلى أن تفتح زيارته الباب إلى زيارة ترامب للسعودية.

وقبل نحو عام التقى الرئيس السابق باراك أوباما بزعماء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وجعل ترامب الشرق الأوسط وقتال تنظيم داعش محورا لرئاسته. وأمر البحرية الأمريكية بإطلاق صواريخ على قاعدة جوية سورية بعد هجوم بأسلحة كيماوية في سوريا في وقت سابق هذا الشهر.

واجتمع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بترامب في واشنطن في مارس/آذار خلال زيارة وصفها أحد كبار المستشارين السعوديين بأنها "نقطة تحول تاريخية" في العلاقات الأمريكية السعودية.

وكانت علاقة الرياض بإدارة أوباما مشحونة دائما لاسيما في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني في 2015.

وشعرت السعودية بأن إدارة أوباما اعتبرت تحالف الرياض مع واشنطن أقل أهمية من التفاوض على اتفاق لكبح برنامج إيران النووي.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض إن من الممكن إضافة زيارة لجولة ترامب الأوروبية إلى الفاتيكان للاجتماع مع البابا فرنسيس.

وقال سبايسر للصحفيين "سنتواصل مع الفاتيكان" لنعرف ما إذا كان في الإمكان ترتيب زيارة.