النيابة تستدعي 12 ناشطاً أبرزهم إبراهيم شريف للتحقيق

2017-04-21 - 11:14 ص

مرآة البحرين: استدعت النيابة العامة في البحرين (الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017) 12 ناشطاً بحرينياً للتحقيق، يومي الإثنين والثلثاء القادمين، أبرزهم القيادي المعارض إبراهيم شريف.

وعرف من ضمن من تم استدعاءهم "القيادية في وعد فريدة غلام، المحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد التاجر، الناشطة الحقوقية فاطمة الحلواجي، الناشطة الحقوقية إيناس عون، الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ، الناشط الحقوقي أحمد الصفار،الناشط عبدالنبي العكري، الناشطة زينب خميس، الصحافي فيصل هيات" بالإضافة إلى القيادي البارز في المعارضة إبراهيم شريف.

وفي أول تعليق على الإحضاريات التي استلمها اليوم عدد من النشطاء، قال إبراهيم شريف إن هذه الاستدعاءات تأتي "بالتزامن مع المراجعة الدورية الشاملة بجنيف، وبعد ذلك يتهمون المعارضة بأنها تسيء لسمعة البحرين".

ولم توضح الإحضاريات المرسلة إلى النشطاء سبب الاستدعاء، لكنها أوضحت أن التحقيق سيكون مع وكيلي النيابة "خالد التميمي وعبدالله الخشرم".

ويوم أمس استدعت السلطات الأمين العام السابق لوعد رضي الموسوي، وأخلت سبيله بضمان محل إقامته بعد اتهامه بالتجمهر في الدراز.