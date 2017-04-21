منع الحقوقي حسين رضي من السفر بأمر من النيابة العامة
2017-04-21 - 11:33 ص
مرآة البحرين: قال عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، الناشط حسين رضي إن السلطات الأمنية في مطار البحرين، أبلغته يوم أمس الخميس 20 أبريل/نيسان 2017 بأنه ممنوع من السفر بأمر من النيابة العامة.
وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أن موظف الجوازات في المطار أبلغه بأن المنع صادر بحقه في 14 أبريل/نيسان الجاري وبأمر من النيابة "كما هو حال جملة من النشطاء" على حد تعبيره.
وتلقى اليوم الجمعة 21 أبريل/نيسان حوالي 12 ناشطاً، إحضاريات تطلب منهم المثول للتحقيق أمام النيابة مطلع الأسبوع المقبل، في مؤشر على وجود حملة جديدة ضد النشطاء في البلاد.
موظف الجوازات في مطار #البحرين اخبرني يوم امس بوجود منع من السفر صادر ضدي بتاريخ 14 ابريل بأمر من النيابة العامة ،كما هو حال جملة من النشطاء— Hussain Radhi (@Huss3inRadhi) April 21, 2017
النيابة تستدعي 12 ناشطاً أبرزهم إبراهيم شريف للتحقيق
استدعت النيابة العامة في البحرين (الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017) 12 ناشطاً بحرينياً للتحقيق، يومي الإثنين والثلثاء القادمين، أبرزهم القيادي المعارض إبراهيم شريف.المزيد 21 ابريل
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