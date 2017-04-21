رابطة الصحافة البحرينية: التحقيقات تجبر ناشطاً على الاعتراف بعد تهديده بالاعتداء على زوجته وشقيقته

2017-04-21 - 12:06 م

مرآة البحرين: قالت رابطة الصحافة البحرينية أن ناشطاً إلكترونياً أجبر على الاعتراف في مبنى التحقيقات الجنائية، بعد تهديده بالاعتداء على زوجته وشقيقته.

وأضافت الرابطة عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الناشط محمود عبدالحميد (41 عاماً) من قرية بني جمرة، ألقي القبض عليه بعد مداهمة منزله من قبل ملثمين في 2 أبريل/نيسان الماضي.

وأوضحت أن عبدالحميد اتهمته السلطات بالدعوة إلى مسيرة في الرفاع ضد قانون المرور الجديد، وهددته إدارة التحقيقات الجنائية بالاعتداء على زوجته وشقيقته إن لم يعترف بما هو منسوب إليه من تهم.

وأردفت أن عبدالحميد اعترف في اليوم التالي بأنه نشر الدعوة إلى مسيرة الرفاع لكنه لم يكن مصدرها، وعند إحالته على النيابة العامة، أنكر التهم، وقال أن تعرض للضرب والتهديد بالاعتداء على زوجته وشقيقته في حال لم يعترف بالتهم.

وأخلت النيابة العامة سبيل الناشط محمود عبدالحميد في 3 أبريل/نيسان 2017 بعد التحقيق معه، لكنه لم يعرف بعد هل سيتم إحالة قضيته للمحكمة، أم سيتم حفظها، وفق الرابطة.