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التربية تقرر فصل معلم اعتدى بالضرب على أحد الطلاب
2017-04-21 - 12:12 م
مرآة البحرين: أوصت لجنة تحقيق في وزارة التربية والتعليم بفصل أحد المعلمين، بعد اعتدائه بالضرب على أحد الطلاب، باستخدامه جهاز الهاتف المحمول.
وقالت وزارة التربية أن اللجنة حققت مع جميع الأطراف ذات العلاقة، ورفعت توصيتها بفصل المعلم نهائياً من الخدمة، فيما قامت الوزارة برفع الأمر إلى المجلس التأديبي بديوان الخدمة المدنية لاتخاذ اللازم وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضدَّ كل من يخالف الأنظمة والقوانين المتبعة في الوزارة.
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