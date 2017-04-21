حالات تسمم لمعتقلين في سجن جو بسبب توفير وجبات غير صالحة للأكل

2017-04-21 - 12:56 م

مرآة البحرين: قالت الناشطة الحقوقية زينب الخميس إن هناك أكثر من 16 حالة تسمم لدى معتقلين في مبنى 13 بسجن جو المركزي، جراء وجبات الأكل غير الصالحة، التي تلقوها منذ يوم أمس الخميس 20 أبريل/نيسان 2017.

وأضافت عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي إن شقيقها علي هو أحد من تعرضوا للتسمم من وجبات الأكل التي قدمت لهم، مشيرة إلى عدم وجود "رقابة على المأكولات، ومكان لحفظ المأكولات" على حد قولها.