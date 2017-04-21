وزير خارجية إيران: على أمريكا الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي

2017-04-21 - 1:21 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الخميس إن على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها التي جرى الاتفاق عليها في اتفاق نووي تاريخي في 2015 لا أن توجه الاتهامات للجمهورية الإسلامية.

وأضاف ظريف في تغريدة على موقع تويتر في معرض رده على تعليق لنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أن الولايات المتحدة يجب أن "تفي بالتزاماتها".

وكان تيلرسون قال في رسالة إلى رئيس مجلس النواب بول ريان، أكبر عضو جمهوري في الكونجرس، يوم الثلاثاء إن إيران لا تزال ملتزمة باتفاق عام 2015 لكن هناك مخاوف بشأن دورها كدولة راعية للإرهاب.