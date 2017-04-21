» الخليج
وزير خارجية إيران: على أمريكا الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي
2017-04-21 - 1:21 م
مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الخميس إن على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها التي جرى الاتفاق عليها في اتفاق نووي تاريخي في 2015 لا أن توجه الاتهامات للجمهورية الإسلامية.
وأضاف ظريف في تغريدة على موقع تويتر في معرض رده على تعليق لنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أن الولايات المتحدة يجب أن "تفي بالتزاماتها".
وكان تيلرسون قال في رسالة إلى رئيس مجلس النواب بول ريان، أكبر عضو جمهوري في الكونجرس، يوم الثلاثاء إن إيران لا تزال ملتزمة باتفاق عام 2015 لكن هناك مخاوف بشأن دورها كدولة راعية للإرهاب.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-04-21الإفراج عن زعيم المعارضة الكويتية مسلم البراك بعد عامين من السجن
- 2017-04-21قبول ترشح روحاني ورئيسي لانتخابات الرئاسة بإيران واستبعاد أحمدي نجاد
- 2017-04-21أمريكا تبحث بيع أسلحة للسعودية وتسعى لتعهد بشأن المدنيين باليمن
- 2017-04-21السعودية ستمنح 15 شركة أمريكية رخصا في مايو
- 2017-04-20مسؤول أمريكي: مناقشة زيارة محتملة لترامب إلى السعودية
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus