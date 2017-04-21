الإفراج عن زعيم المعارضة الكويتية مسلم البراك بعد عامين من السجن

2017-04-21 - 3:51 م

مرآة البحرين (خاص): أفرجت السلطات الأمنية الكويتية (الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017) عن أبرز زعيم للمعارضة الكويتية، النائب السابق مسلم البراك، بعد قضائه عامين في السجن بتهمة الإساءة للذات الأميرية.

وحكم على البراك بالسجن، على خلفية خطبة سياسية ألقاها، طالب فيها بتقليص صلاحيات أمير البلاد، الذي تعتبر ذاته مصونة وفقاً للدستور الكويتي.

وظهر اليوم تجمع الآلاف من أنصار البراك عند منزله في منطقة الأندلس، فيما توجه المئات للسجن المركزي للمشاركة في استقباله.