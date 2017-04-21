الشفافية الدولية تدين منع السلطات البحرينية السيد شرف الموسوي من السفر لحضور اجتماعات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

2017-04-21 - 9:20 م

مرآة البحرين: دعت منظمة الشفافية الدولية اليوم حكومة البحرين إلى رفع حظر السفر عن السيد شرف الموسوي، الرئيس الحالي لجمعية البحرينية للشفافية وهي فرع المنظمة في البحرين.

وأدانت المنظمة بشدة الترهيب والتضييق الذي يتعرض له باستمرار نشطاء مكافحة الفساد والمدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين.

وقالت المنظمة إن هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها السلطات البحرينية بمنع الموسوي من السفر، حيث تم بالأمس منعه من مغادرة البحرين أثناء محاولته السفر إلى بيروت لحضور اجتماعات تتعلق بتنفيذ أهداف التنمية ٢٠٣٠، دون إبداء الأسباب.

وأشارت إلى أن هذا المنع يأتي أيضا قبيل ترتيبات السفر لحضور اجتماعات مناقشة تقرير البحرين في الاستعراض الدوري الشامل وذلك في الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في الأول من مايو/أيار في جنيف.

ومنع الموسوي من السفر العام الماضي مرتين قبيل الدورة الـ 33 والدورة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان.

على الصعيد ذاته، أشارت الشفافية الدولية إلى استدعاء السلطات الناشط عبد النبي العكري، الرئيس السابق لجمعية البحرينية للشفافية، وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل النيابة العامة للتحقيق معهم اليوم دون أي توضيحات.

ودعت المنظمة الحكومة إلى إظهار دعمها للمجتمع المدني ووقف التضييق الذي يتعرض له النشطاء والتمسك بالالتزامات التي قطعتها حكومة البحرين على نفسها في السابق لحماية حرية التعبير عن الرأي والتجمع بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني.