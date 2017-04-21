الرئيس الفلبيني يبلغ ملك البحرين استعداد بلاده إرسال قوات عسكرية لدعمه: جنودنا تحت أمرك

2017-04-21 - 11:10 م

مرآة البحرين: قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي للقادة في البحرين والسعودية وقطر خلال زيارة إقليمية نهاية الأسبوع الماضي إنه مستعد لإرسال قوات عسكرية فلبينية إلى بلدانهم إذا احتاجوا ذلك.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الفلبينية، فإن دوتيرتي وعد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشكل مباشر أنّه "إذا أردت أن يكون جنودنا تحت أمرك، فأنا مستعدّ أن أرسل لكم كتيبة وفوج وشعبة [عسكريّة] لحمايتكم."

وأضاف أنّه من مصلحة بلاده الوطنيّة أن تدعم دول الخليج والبحرين، وأن ذلك بمثابة امتنان لها لتوفير فرص العمل للفلبينيين في بلدناهم، وبالتالي المساهمة في الناتج القومي الإجمالي لبلاده.

وأكّد في هذا السياق شكره للبحرين لمساعدة "إخوانه الفلبينيين" مضيفًا "لذلك قلت لصاحب السمو الملكي أن هذه المصلحة الوطنية مهمة جدًا. وأنا ملتزم بالوقوف إلى جانبكم في جميع الأوقات."

وأوضح الرئيس الفلبيني لملك البحرين، "نريد أن نرد لكم الجميل، فليس عندنا أي موارد وليس لدينا النفط، لكن لدينا أرواحنا التي نقدّمها لكم".

وكان دوتيرتي قد سافر في جولة إلى بعض بلدان المنطقة الأسبوع الماضي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتوقيع على اتفاقيات جديدة حول في مجالات الصحة والثقافة والتعليم والتدريب المهني والتقني.

وخلال لقاء جمعه مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أكّد الرئيس دوتيرتي أنّه سيلبّي أي حاجة للقوات الفلبينيّة تطلبها السعوديّة.

وأدلى دوتيرتي لرجال أعمال قطريين بوعود مشابهة، إذا قال إنه "على استعداد، إذا كنتم في ورطة، وإذا احتجتم إلى قوى عاملة، فلدي جيش منضبط جدًا ويمكنني إرساله هنا".

وبعد عودته إلى بلاده، أعاد الرئيس الفلبيني تأكيده في لقاء صحفي أنّه مستعد أن يقدّم المساعدة العسكريّة لهم مقابل ما قدّموه لبلاده، مؤكّدًا "نحن مستعدون أن نموت لأجلهم".

ووفقًا لتقرير شبكة "سي إن إن" الفلبينية، فإن الفلبين تنشر الآن أكثر من 400,000 جندي في الشرق الأوسط.