ربع موظفي وزارة الإعلام أجانب

2017-04-22 - 12:08 م

مرآة البحرين: أظهرت أرقام سلّمها وزير الإعلام علي الرميحي إلى النائب غازي آل رحمة أن عدد طاقم وزارة شؤون الإعلام بلغ 1092 موظفاً، منهم 820 بحرينياً بنسبة 75%، و272 أجنبياً بنسبة 25%.

وأظهرت الأرقام أن أغلب الموظفين البحرينيين في الوزارة يعملون بعقود دائمة، فيما يوجد 33 بحرينياً فقط يعملون بعقود مؤقتة من أصل 787 موظفاً، أي بنسبة 4%.

ولكن العكس بالنسبة للأجانب، حيث يعمل 250 أجنبياً بعقود مؤقتة بنسبة 92% من مجموع الأجانب بالوزارة والبالغ عددهم 272 موظفاً، في حين يعمل 22 موظفاً أجنبياً فقط بعقود دائمة بنسبة 8%.

وتظهر الأرقام التي كشف عنها الوزير أيضاً أن مجموع العاملين بنظام العقد الدائم (من البحرينيين والأجانب) يبلغ 809 موظفاً بنسبة 74%، في حين يبلغد عدد العاملين بنظام العقد المؤقت 283 موظفاً، أي بنسبة 26%.

إلى ذلك، أكّد الوزير الرميحي في ردّه على السؤال النيابي أن الوزارة خصّصت 118 ألف دينار لعمليات «التدريب والتطوير» في الأداء الإعلامي وأداء الوزارة عموماً، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت برامج تدريبية متنوعة، استهدفت أكثر من 200 موظف.