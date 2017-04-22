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إلقاء القبض على شخص حاول سرقة مبالغ نقدية من صراف آلي في البسيتين
2017-04-22 - 12:30 م
مرآة البحرين: صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق بأن شرطة المديرية تمكنت من القبض على شخص، إثر قيامه بالشروع في سرقة مبالغ نقدية من أحد أجهزة الصراف الآلي بمنطقة البسيتين.
وأوضح أن المديرية تلقت بلاغًا في هذا الشأن من أحد البنوك، وعليه تم تكثيف أعمال البحث والتحري، والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه والقبض عليه.
وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية للنيابة العامة.
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