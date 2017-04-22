الإسكان: تركيب الكاميرات الأمنية ضمن أعمال تطوير مناطق العمارات
2017-04-22 - 1:00 م
مرآة البحرين: قالت وزارة الإسكان إنَّ تركيب الكاميرات الأمنية جاء ضمن حزمة من أعمال التطوير والتحسينات على عمارات التمليك في منطقة سلماباد قبل تسليم عهدة إدارتها وصيانتها وتشغيلها لاتحادات المنتفعين وبناء على مطالبات كثيرة سابقة من قِبل عدد كبير من المنتفعين.
وتابعت الوزارة أنه تم مراعاة وضع الكاميرات الأمنية في المناطق البعيدة عن أبواب الشقق، وذلك حرصاً ومراعاةً لخصوصية القاطنين، مشيرةً إلى أن توزيع الكاميرات تم ضمن تصاميم فنية بناء على خبرات المختصين بأنظمة الحماية بحيث تغطي المناطق التي تتطلبها هذه الأنظمة دون المساس بالخصوصية وبعيداً عن أبواب شقق المنتفعين.
وأضافت بأنه سيتم بعد استكمال أعمال تركيب أنظمة الكاميرات تسليم عهدتها إلى إدارات اتحادات المنتفعين التي تم انتخابها من قِبل المنتفعين أنفسهم لكل عمارة والتي ستكون مسئولة عن تشغيلها بالكامل.
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