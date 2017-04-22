نقابات عمالية تستنكر قرار غرفة التجارة فصل العمال الساعين لتشكيل نقابة لهم

2017-04-22 - 5:25 م

مرآة البحرين: استنكرت 35 نقابة عمالية ما أسمته بالهجمة الجائرة التي يقوم بها بعض أصحاب العمل مستهدفة القيادات النقابية والنشطاء النقابيين من دون وجه حق.

وقالوا في بيان لهم أمس إن العام الحالي 2017 قد شهد منذ بدايته سلسلة من حالات فصل أو مضايقة النقابيين والتي كان آخرها ما قامت به غرفة تجارة وصناعة البحرين من فصل العمال بسبب سعيهم إلى تأسيس نقابة طبقا للقانون، بما يتعارض مع قانون النقابات وقانون العمل والدستور وكل المواثيق والمعايير الدولية التي كفلت حقوق العمال في حرية التنظيم.

وأعربوا عن استغرابهم من أن تأتي هذه الانتهاكات من طرف هو عضو بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية وهو ما يفرض عليه مزيدا من الالتزام بمبادئ ومعايير العمل الدولية.

وأكدوا أن تزامن هذه الانتهاكات مع اقتراب عيد العمال العالمي يبرز لنا حجم الاستخفاف بحقوق العمال الذي يقوم به بعض أصحاب العمل وأهمية تدخل وزارة العمل كجهة مسؤولة عن فرض احترام وتطبيق القانون على الأطراف المعنية.

وعبروا عن كامل تضامنهم مع النقابيين المستهدفين وطالبوا بإنصافهم مؤكدين أن الجسم النقابي متراص وموحد في نضاله العمالي والنقابي بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

والنقابات الموقعة على البيان هي: النقابة العمالية لشركة ألبا، نقابة فولاذ، نقابة العليان، نقابة رذاذ المعادن، النقابة العامة لعمال الموانئ البحرية، نقابة عمال شركة البحرين للنقل العام، نقابة عمال شركة ميركوري، النقابة العامة للمضيفين الجويين، نقابة مطاحن الدقيق، نقابة التأمين، نقابة مستشفى ابن النفيس، نقابة بابكو، نقابة بافكو، نقابة DHL، نقابة طيران الخليج، نقابة البحرين للخرسانة المسبوكة، الفندقة والتموين، نقابة أوال للألبان، نقابة ميدال كيبل، نقابة بلكسكو، نقابة دلمون للدواجن، نقابة أغطية الخليج، نقابة شركة يوكوجاوا، نقابة الشركة العامة للدواجن، نقابة مجموعة الحاج حسن العالي، نقابة عمال الأسواق الحرة، نقابة عمال جارمكو (الدرفلة)، نقابة عمال شركة أسري، نقابة عمال بتلكو، نقابة عمال شركة أحمد منصور العالي، نقابة عمال أرامكس، نقابة كومسب العالي، نقابة عمال شركة مدينة الخليج، نقابة عمال يونيلفر البحرين، نقابة عمال بناغاز.