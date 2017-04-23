تأييد إسقاط جنسية 7 متهمين في قضية مستودع متفجرات دار كليب

2017-04-23 - 11:59 ص

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا إسقاط جنسية 7 مستأنفين متهمين بقضية خلية ارهابية قالت وزارة الداخلية انها ضبطت لدى أعضائها مستودعًا للمتفجرات بمنطقة دار كليب.

وعدلت المحكمة عقوبة 3 مستأنفين من المؤبد إلى 15 سنة ، و3 آخرين من 15 سنة الى 10 سنوات، واكتفت بحبس السابع سنتين بدلا من 3 سنوات.