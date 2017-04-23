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تأييد إسقاط جنسية 7 متهمين في قضية مستودع متفجرات دار كليب
2017-04-23 - 11:59 ص
مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا إسقاط جنسية 7 مستأنفين متهمين بقضية خلية ارهابية قالت وزارة الداخلية انها ضبطت لدى أعضائها مستودعًا للمتفجرات بمنطقة دار كليب.
وعدلت المحكمة عقوبة 3 مستأنفين من المؤبد إلى 15 سنة ، و3 آخرين من 15 سنة الى 10 سنوات، واكتفت بحبس السابع سنتين بدلا من 3 سنوات.
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