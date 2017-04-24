استمرار استدعاء النشطاء واتهامهم بالتجمهر في الدراز

2017-04-24 - 12:57 م

مرآة البحرين: استمرت السلطات الأمنية في استدعاء النشطاء للتحقيق لدى النيابة العامة، في حملة واسعة تستهدف العشرات وتهدف إلى فرض حظر سفر عليهم لمنعهم من مغادرة البلاد بالتزامن مع المراجعة الدورية الشاملة لمف البحرين لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

ويوم أمس استدعت السلطات عدداً من النشطاء عرف منهم "د.طه الدرازي، رولا الصفار، معصومة السيد، السيد هادي الموسوي، ريحانة الموسوي وزوجها، حسين رضي، د.منذر الخور، محمد خليل وزينب محمد زوجه المحكوم بالإعدام محمد رمضان" للتحقيق لدى النيابة العامة في أوقات متفاوته.

واليوم مثل أمام النيابة العامة كل من "إبراهيم شريف وزوجته فريدة غلام، رولا الصفار، ابتسام الصايغ، منذر الخور، محمد خليل ومعصومة السيد"، حيث وجهت لهم جميعاً تهمة التجمهر في الدراز.

وقال النشطاء أن سبب التهم الموجهة إليهم، هي تبرير منع السفر الذي فرضته النيابة الأسبوع الماضي بحق عشرات النشطاء، لمنعهم من المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق البحرين لحقوق الإنسان في جنيف.