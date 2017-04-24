محكمة تأمر النيابة بالتحقيق في أسباب عدم جلب معتقلين في قضية سياسية للمحاكمة
2017-04-24 - 1:13 م
مرآة البحرين: أمرت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق، وأمانة سر يوسف بوحردان، بقضية معادة من محكمة التمييز، بندب التفتيش القضائي في النيابة العامة؛ للتحقيق بشأن عدم جلب عدد من المستأنفين بقضية 11 مستأنفاً في قضية ذات خلفية سياسية. وحددت المحكمة 22 مايو/ أيار2017 موعدا لجلب من لم يجلب من المستأنفين.
وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت عقوبة 11 مستأنفاً بإسقاط جنسياتهم، والسجن بين 10 و15 سنة بعد إدانتهم بـ "تأسيس جماعة إرهابية".
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بأحكام في قضية تضم 16 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية وتصنيع متفجرات والتدريب على استهداف الشرطة، فيما برأت 3 آخرين مما أسند إليهم من اتهام.
وقضت المحكمة في جلستها في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، بالسجن 15 سنة على 3 متهمين، وبالسجن 10 سنوات على 10 متهمين آخرين، وبإسقاط الجنسية عن المتهمين الثلاثة عشر.
- 2017-04-24محكمة تلغي قرار المصرف المركزي بوضع بنك أوال تحت إدارته
- 2017-04-24الاستئناف تأمر النيابة بالتحقيق في عدم جلب المتهمين في قضية قتل شرطي بالعكر
- 2017-04-24استمرار استدعاء النشطاء واتهامهم بالتجمهر في الدراز
- 2017-04-24ملك البحرين يشكل لجنة شرعية من 10 أعضاء لمراجعة مشروع قانون الأسرة الموحد
- 2017-04-23النيابة توجه للنشطاء الذين استدعتهم تهمة التجمهر في الدراز وتصدر قراراً بمنعهم من السفر
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus