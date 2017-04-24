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الاستئناف تأمر النيابة بالتحقيق في عدم جلب المتهمين في قضية قتل شرطي بالعكر
2017-04-24 - 1:15 م
مرآة البحرين: أصدرت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق، وأمانة سر يوسف بوحردان، قرارا بندب التفتيش القضائي في النيابة العامة؛ للتحقيق بشأن عدم جلب المتهمين بقضية معادة من محكمة التمييز المحكوم فيها 5 طاعنين؛ أحدهم محكوم بالإعدام و4 آخرون بالسجن المؤبد، بقضية قتل الشرطي محمود فريد بير بمنطقة العكر.
وحددت المحكمة جلسة (4 يونيو/ حزيران2017)؛ لجلبهم من محبسهم. وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت حكم أول درجة، بإجماع الآراء بإعدام المتهم الأول بقضية قتل الشرطي محمود فريد بير، وبالسجن المؤبد لـ 7 متهمين، و4 متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات، فيما أسقطت الجنسية عن المتهمين جميعاً، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
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