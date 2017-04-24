عائلة المعتقل حسين أبوحمد تطالب بتمكينه من تلقي أدويته في سجن الحوض الجاف

2017-04-24 - 1:19 م

مرآة البحرين: طالب عائلة الشاب حسين جعفر عبدالله أبوحمد البالغ من العمر 21 عاماً، الجهات المعنية بمركز الإصلاح والتأهيل في الحوض الجاف، بالسماح لابنها بتلقي أدويته، التي أوصى الطبيب في مستشفى السلمانية بإعطائها له، بعد إجرائه عملية في معدته.

وأفادت العائلة بأن «حسين محكوم بالسجن مدة 11 عاماً، وبدأ تنفيذ حكمه وهو في سن 18 عاماً، وكان موجوداً في السجن الجديد في الحوض الجاف، وقبل فترة تم إجراء عملية له في معدته في مستشفى السلمانية، وقد كتب له الطبيب مجموعة أدوية، عبارة عن أعشاب طبية، وكنا نقوم بإدخالها إلى مركز الإصلاح في القسم الجديد، عبر آلية تسليم رسمية نقوم بها مع الجهات المعنية، إلا أنه عندما بلغ 21 عاماً، تم نقله إلى مركز الإصلاح الرئيسي في الحوض الجاف، ومنذ نقله إلى هناك تم منع إيصال هذه الأدوية له».

وأضافت «يعاني ابننا حسين منذ منع أدويته عنه، من عدم قدرته على الأكل بشكلٍ منتظم، وهو منذ ثلاثة أيام لم يستطع الأكل، وقد حاول مع المعنيين في مركز الإصلاح أن يسمحوا له بالذهاب إلى العيادة الطبية التابعة للمركز، ليتم فحصه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك للآن، لذلك نحن نناشد الجهات المعنية إما بأن تقوم بصرف دوائه المخصص له في العيادة الطبية، أو أن تسمح لنا بإرسال الدواء له عبر الآليات المحددة التي تتعامل بها مع مثل هذه الحالات».

وختمت «ابننا يعاني من الهزال منذ أن أصيب بانتكاسته الصحية وخضوعه إلى عملية في المعدة، لذلك نحن في أشد القلق على حالته الصحية بعد تأخر الدواء عنه، وندعو الجهات المعنية لمراعاة وضعه والوصول إلى حل يمكنه من الوصول إلى أدويته بشكلٍ عاجل ومن دون إبطاء».