تأييد السجن سبع سنوات لتسع شباب بينهم أخ الشهيد الدمستاني بتهمة حرق إطارات

2017-04-24 - 2:56 م

مرآة البحرين (خاص): برئاسة القاضي محمد آل خليفه أصدرت المحكمة العليا الجنائية الأولى اليوم الاثنين 24 ابريل 1017 تأييداً للحكم الصادر بحق 9 شباب من منطقه الدراز بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة حرق إطارات على شارع البديع بالقرب من منطقة الدراز، فيما قضت بتعديل الحكم لثلاثة شباب متهمين بذات الدعوى إلى سنتين لأحدهما وثلاث سنوات لاثنين منهم.

ومن بين المحكومين التسعة جعفر ابراهيم الدمستاني (22 عاماً) أخ الشهيد علي الدمستاني وابن الممرض المعتقل السابق ابراهيم الدمستاني. تعرض جعفر لاستهداف متواصل، إذ اعتقل لمدة شهر عام 2013م بسبب تغريدات طالب فيها تقديم العلاج لإصابة التعذيب لوالده ومحاسبة الجلاد مبارك بن حويل الذي أشرف على تعذيبه، بقي قرابة الشهر في الحبس الاحتياطي، ثم تم الإفراج عنه وحفظ الدعوى. ثم توالت الاعتقالات التي كان آخرها 16 أكتوبر 2014 بتهمة حرق إطارات رغم وجود شهود أثبتوا تواجده معهم وقت الحادثة، ومن ثم الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.