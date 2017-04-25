رئيس الوزراء: لا قبول للبعثات والمنح التدريبية من الخارج إلا بموافقة حكومية مسبقة

2017-04-25 - 12:54 م

مرآة البحرين: جدد رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان تأكيده على رفض أي منحة أو بعثة دراسية من الخارج، غير حاصلة على موافقة حكومية مسبقة.

وفي اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الإثنين 24 أبريل/نيسان 2017 وجه خليفة بن سلمان كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى "الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بخصوص معايير الابتعاث وبالقرارات التنظيمية لمجلس الوزراء التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والسفارات والبعثات الأجنبية".

وشدد على ضرورة "عدم قبول موظفي الدولة المنح الدراسية التدريبية التي تقدمها الجهات الخارجية من دون الحصول على الموافقة المسبقة أولاً من الجهات المختصة في الحكومة"، مؤكداً على ضرورة "الالتزام بقرار مجلس الوزراء ذي الصلة الذي كلف بموجبه وزارة الخارجية بأن تكون هي الجهة الوحيدة المختصة باستلام عروض البعثات الدراسية والدورات التدريبية المدنية والزيارات الميدانية للمدنيين التي تقدمها السفارات والبعثات الأجنبية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو منتسبي مؤسسات المجتمع المدني أو للأفراد".