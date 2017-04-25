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«جنيف»: لجنة مناهضة التعذيب تسأل عن مصير قاتل الشهيد هاني عبدالعزيز
الشهيد هاني عبدالعزيز
2017-04-25 - 1:12 م
مرآة البحرين: جددت عضو لجنة مناهضة التعذيب فيليس دي غاير سؤالها بشأن مصير الضابط المسئول عن مقتل الشهيد هاني عبدالعزيز، والذي حكم عليه بالسجن سبعة أعوام قبل أن يتم تخفيض حكمه إلى الحبس ستة أشهر.
كما سألت غاير الوفد البحريني مجدداً عن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إذ تطرقت إلى تصريح سابق لرئيس لجنة تقصي الحقائق محمود بسيوني عبر موقعه الالكتروني، الذي أكد فيه أن الحكومة نفذت عشر توصيات من 26 توصية واردة في التقرير.
وهنا عقب عليها رئيس الوفد البحريني مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري بالقول: «بسيوني قال إن أهداف تشكيل اللجنة تحققت، وقلت إن التطورات والإنجازات في مملكة البحرين مستمرة بموجب المشروع الإصلاحي في البحرين».
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