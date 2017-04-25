«جنيف»: البحرين تقول أن كلفة تصليح مباني سجن جو بعد أحداث الشغب بلغت 1.35 مليون دينار

2017-04-25 - 1:34 م

مرآة البحرين: رفض مدير إدارة الشئون القانونية في وزارة الداخلية راشد بونجمة، ادعاءات عضو لجنة مناهضة التعذيب أليسيو بروني بتعرض سجون البحرين لحالة شغب في كل عام، وقال: «تعرض سجن جو لحالة شغب، والحوادث الأخرى كانت عبارة عن هجوم إرهابي من خارج السجن».

وأكد بونجمة أن كلفة تصليح مباني سجن جو بعد أحداث الشغب بلغت 1.35 مليون دينار، وأن هذه الأحداث أسفرت عن إصابة 104 نزلاء و141 من قوات الأمن العام.

وكان بروني قد قال في مداخلته: «أثرت في الجلسة السابقة مسألة الشغب في سجون البحرين، وأن هناك حادث شغب واحد في كل عام، كما تلقينا معلومات تفيد بتعريض السجناء لعقاب جماعي، وهذه الادعاءات تتضمن قيوداً على الطعام وإبقاء النزلاء خارج عنابرهم، وهذا يبدو بمثابة عقاب جماعي، وأنا هنا لا أتحدث عن دافع قيام النزلاء بأعمال الشغب».

وأضاف: «هناك حديث عن أن أوضاع السجن سيئة جدّاً، وخصوصاً مع الازدحام في السجن وهو السؤال الذي لم أحصل على إجابة عليه».