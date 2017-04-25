تأييد السجن المؤبد لمتهم بتفجير عبوة في العكر

2017-04-25 - 2:27 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، حكم أول درجة بالسجن المؤبد بحق مستأنف بقضية تضم 3 متهمين (اثنان هاربان) بتهمة تفجير عبوة لاستهداف الشرطة انفجرت في المتوفى.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قضت بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، وألزمت متهمين بقيمة التلفيات الحاصلة بشركة وقدرها 220 ديناراً ومصادرة المضبوطات بقضية تضم 3 متهمين (اثنان هاربان) بتهمة تفجير عبوة لاستهداف الشرطة انفجرت في المتوفى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة أنهم في (15 يونيو/ حزيران 2015) بدائرة أمن محافظة العاصمة، استعملوا المفرقعات المبينة بالأوراق استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، بأن توجهوا مع آخر توفي، حاملين عبوتين متفجرتين لزرعهما في منطقة العكر الشرقي لاستهداف رجال الأمن، وحال قيام المتهم الثاني بزرع إحداهما مع المتوفى، ووقوف المتهمين الأول والثالث يراقبان المكان لهما بمسرح الجريمة للشد من أزرهما، انفجرت العبوة وأدى انفجارها لموت شخص.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت بتاريخ (15 يوليو/ تموز 2015)، الواقعة، وذكرت أن شخصا قد قتل إثر انفجار قنبلة كان يحاول زرعها في منطقة العكر الشرقي مستهدفاً حياة الشرطة، وتبين بعدها أن الشخص يدعى قاسم محسن علي عبدالله (18 عاماً) وأنه كان يحاول القيام بجريمة إرهابية من خلال زرع قنبلة في المنطقة بهدف القتل والإضرار بحياة الآخرين.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.