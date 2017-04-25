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الإسكان تنفي ما قاله النائب مجيد العصفور: تمويل مشروع مدينة شرق سترة لا يزال قيد الدراسة
2017-04-25 - 2:49 م
مرآة البحرين: نفت وزارة الإسكان ما قاله النائب مجيد العصفور، حول تعيين شركة صينية لإنشاء مدينة شرق سترة بنهاية 2017، وذلك في تصريح صحفي له بعد لقائه وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر.
وقالت الوزارة أنها تولي مشروع مدينة شرق سترة أولوية كبيرة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء خليفة بن سلمان "ببناء 5000 وحدة سكنية بهذا المشروع الحيوي، الذي يصنف كأحد مشاريع مدن البحرين الجديدة التي تعول عليها الوزارة لتلبية آلاف الطلبات الإسكانية، إلا أن الخطط والبرامج التي تتعلق بتنفيذ المشروع وتمويله لا تزال قيد الدراسة لاختيار الخيار الأنسب، وبالتالي فإن ما كشف عنه النائب لا يمثل التوجه الفعلي لوزارة الإسكان لإعمار المدينة الجديدة".
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