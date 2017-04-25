2017-04-25 - 2:56 م

مرآة البحرين: ثمَّن رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور، الأمر الملكي بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة الموحد، معتبراً أن الإسراع في إنجازه "استحقاق وطني".

وفي بيان له، قال العصفور أن "من يقف على الإشكالات الفعلية في إصدار الأحكام المتناقضة بين القضاة في المسألة الواحدة بل من القاضي نفسه في القضايا المتشابهة يدرك أهمية الإسراع في حسم هذه المأساة التي ابتلي بها القضاء الشرعي المعاصر والضمانة الشرعية في صيانة وحفظ مواده".

وأضاف "بحمد الله كان لي شرف إعداد أول مدونة لمشروع قانون الأحوال الشخصية في تاريخ القضاء الشرعي في البحرين في العام 1998 بشكل عام والقانون الشرعي الجعفري بشكل خاص وقد مضى على ذلك نحو عشرين عاماً".

واختتم العصفور بيانه بالقول "نضع أيدينا في يد جلالة الملك من أجل التسريع بإعداد مدونة شرعية لأحكام الأحوال الشخصية بضمانات شرعية وآلية شرعية توافقية مع مراعاة الخصوصية المذهبية التي تشكل هاجساً هاماً لأتباع كل مذهب من المذاهب الإسلامية تتوّج بمرسوم ملكي لحسم كل ما يتصور بهذا الشأن".