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مركز الخليج يطالب بإجلاء طبي لعبدالهادي الخواجة إلى خارج البحرين لأن حياته في "خطر وشيك"
2017-04-25 - 3:31 م
مرآة البحرين: قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن الناشط الحقوقي البحريني البارز عبدالهادي الخواجة، بدأ يعاني من تدهور في حالته الصحية، بسبب إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 12 أبريل/نيسان الجاري.
وفي بيان للمركز (23 أبريل 2017) قال إنه منذ 18 أبريل لم يكن لديه اتصال مع إدارة السجن، ولم يتم نقله إلى العيادة، حيث لا يعرف ما هو وزنه، ومستوى السكر أو معدل الضغط في دمه.
ودعا المركز في ختام بيانه إى "الإجلاء الطبي الفوري لعبدالهادي الخواجة إلى خارج البحرين، حيث أن حياته في خطر وشيك ويحتاج إلى رعاية طبية مناسبة.
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