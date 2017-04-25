البحرين: إسقاط جنسية 36 متهماً والمؤبد لثلاثة منهم في قضية ذات خلفية سياسية

2017-04-25 - 3:37 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم (الثلثاء 25 أبريل/نيسان 2017) برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بإسقاط جنسية 36 متهماً في قضية ذات خلفية سياسية.

وقضت المحكمة بالسجن ما بين 3 و10 أعوام لـ 33 متهماً، فيما قضت بسجن ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم بتأسيس والانضمام إلى "جماعة إرهابية واستلام دعم وتمويلها واستيراد وحيازة أسلحة".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.