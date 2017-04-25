السعودية تتعهد بتقديم 150 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في اليمن

2017-04-25 - 7:02 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء أن المملكة أعلنت تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار إضافية لدعم مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن.

وقالت الوكالة إن المساعدات التي تعهدت بها السعودية في مؤتمر للمانحين بدأ أعماله في جنيف يوم الثلاثاء تأتي بالإضافة إلى 100 مليون دولار خصصتها الرياض للمركز منذ بداية العام الحالي لدعم جهود الإغاثة في اليمن.

وقد أعلنت الكويت في المؤتمر يوم الثلاثاء تخصيص 100 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في افتتاح مؤتمر المانحين في جنيف إن المنظمة الدولية تحتاج لمساعدات ضخمة لتفادي مجاعة في اليمن كما يتحتم على الأطراف المتحاربة هناك ضمان وصول الإمدادات الإنسانية.

وطلبت الأمم المتحدة 2.1 مليار دولار هذا العام من أجل اليمن حيث قال جوتيريش إن طفلا دون الخامسة يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها غير أنه لم يتم تدبير سوى 15 في المئة من هذا المبلغ.

وتشن السعودية منذ مارس/آذار 2015 حرباً على اليمن، تشارك فيه دول خليجية وعربية أبرزها الإمارات والسودان، فيما سقط ما لا يقل عن 10 آلاف يمني منذ بدء الحرب.