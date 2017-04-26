تأييد حبس مواطن 3 أشهر بتهمة ضرب شرطي أثناء مداهمة منزله

2017-04-26 - 1:13 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا، حبس أب اعتدى على شرطي عند مداهمة منزله للقبض على ابنه، بحبسه لمدة 3 أشهر.

وأدانت المحكمة المتهم لأنه في 28 أبريل/ نيسان 2015 اعتدى على سلامة جسم المجني عليه عضو من قوات الأمن العام وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي لم تفضِ إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوماً وذلك أثناء وبسبب تأديته لمهمات وظيفته.

وتزعم السلطات أنه عندما توجه ملازم أول بوزارة الداخلية لتنفيذ أمر ضبط وإحضار الصادر ضد ابن المتهم، وعند وصوله للمنزل المقصود دخل إلى هناك وقد قام المتهم بالصراخ على الشرطي بعد أن أخبره أنه من الشرطة ولديه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بحق ابنه ولكنه قام بالاعتداء عليه بدفعه إلى الخلف وحاول الشرطي تهدئته ولكنه حاول مرة أخرى الاشتباك بالمجني عليه وقد تمكن رجال الشرطة من الإمساك بالمتهم والسيطرة عليه وإثر دفع المتهم للشرطي عليه فقد سقط هذا الأخير وأصيب بسحجات سطحية في ذراعه الأيسر.

وقالت المحكمة أنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة نظراً "لظروف الدعوى وملابساتها ومدى ملاءمة العقوبة ودرجة إصابة الشرطي".

ويقول المواطن المتهم بضرب الشرط أفاد لم يعتدِ على أحد وكل الموضوع أنه وعندما كان نائماً مع زوجته في غرفته تفاجأ بدخول 3 أشخاص إلى غرفته؛ اثنان منهم وقفا بجانب سريرهما والثالث قرب باب الغرفة، فقام خائفاً ودفع أحدهم بعد ذلك سمعهم يقولون معك الشرطة فتوقف وشغل أنوار الغرفة وشاهد ابنه مع شخصين أحدهما استخرج ورقة من جيبه قال إنها أمر ضبط وإحضار صادر ضد ابنه فاستجاب لهم، ولكنهم أخذوهما معاً إلى مركز الشرطة وتم توقيفه.