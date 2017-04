السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف دينار لبحرينيين اثنين في الإمارات

بسبب هذا الفيديو تصدر محكمة اماراتية ضد مواطنين من #البحرين ( عباس وعلي ) بالحكم ثلاث سنوات مع غرامة ٥٠٠ الف درهم لكل منهم !؟ • في ظل حكومة فاشلة وفاسدة لن تجد المواطن البحريني محترم في اي دولة في العالم ،، الحسبة ضايعة ،، • • اي جريمة ؟ وأي عدالة في هذه الأحكام الظالمة ضد شبابنا الأبرياء ؟! الا لعنة الله على الظالمين #الامارات #دبي #ابوظبي #أبوظبي #جريمة #bahrain • #عباس_مرزوق ( #المعامير ) #علي_الحني ( #سترة - #واديان )

A post shared by حــسـن الســـتري (@hassanabdalnabi) on Apr 26, 2017 at 2:01am PDT