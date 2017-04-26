السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف دينار لبحرينيين اثنين في الإمارات

2017-04-26 - 1:41 م

مرآة البحرين: قضت محكمة في الإمارات اليوم الأربعاء (26 أبريل/ نيسان 2017) بالحكم على بحرينيين اثنين، هما عباس أحمد مرزوق (37 عاما) وعلي حسن الحني (37 عاما) بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف درهم (حوالي 50 ألف دينار بحريني)، وذلك على خلفية نشرهما لمقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت عائلة مرزوق أنها تلقت علم بالحكم الصادر من المحكمة عن طريق المحامي الموكل بالمرافعة عن القضية عبر اتصال هاتفي صباح اليوم (الأربعاء).

وأضافت عائلة مرزوق بأن المحامي أكد لهم بأنه سيطعن بالحكم الصادر بعد شهر من الآن.

وتتهم السلطات الإماراتية مرزوق والحني بـ "ارتكاب فعل يشكل جريمة بمواجب التشريعات النافذة باستخدام وسيلة الكترونية" وذلك على خلفية نشرهما لمقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال تواجدهما في إمارة دبي.

الفيديو الذي بسببه اعتقل عباس مرزوق وعلي الحني