مسعفو الفورمولا يشكون عدم استلامهم مستحقاتهم منذ سباق العام الماضي

2017-04-26 - 2:04 م

مرآة البحرين: اشتكى عدد من المسعفين من عدم صرف وزارة الصحة مستحقاتهم المالية نظير عملهم في سباق الفورمولا 1 للعام 2016، كما أنها لم تصرف مستحقاتهم المالية نظير عملهم في سباق الفورمولا 1 للعام 2017، في الوقت الذي أبلغت وزارة الصحة بعض رجال الإسعاف بأنه سيتم تعويضهم بأيام نظير عملهم في سباق العام الماضي.

وقال عدد منهم لصحيفة الوسط «على الرغم من مرور سنة كاملة على عملنا في سباق الفورمولا 1 في العام 2016 لم تصرف الوزارة مستحقاتنا رغم أنها صرفت إلى الأطباء المشاركين في سباق العام الماضي».

وأضافوا «تلقينا وعوداً من المسئولين في الوزارة بأن مستحقاتنا المالية جزاء عملهم لساعات إضافية في سباقات الـفورمولا 1 من العام الماضي 2016 سوف تصرف في راتب شهر أبريل/ نيسان 2017، إلا أننا تفاجأنا بعدم صرفها».

وتابعوا «الوزارة وعدتنا قبل انطلاق سباق الفورمولا 1 للعام 2017 وطلبت منا المشاركة بشرط صرف مستحقاتنا، وعلى الرغم من ذلك لم تصرف».

وأكدوا أن بعضهم راجع وزارة الصحة وتم ابلاغهم شفهيا بأنه سيتم تعويضهم نظير عملهم في سباق العام الماضي بأيام تعويضية، مستنكرين ذلك، وخصوصا في ظل خروج 15 مسعفا من وزارة الصحة سواء عبر التقاعد أو الاستقالة، لافتين إلى أنهم يعانون من نقص شديد ويستدعون إلى العمل في أيام الإجازات الأسبوعية بدون أن يتم تعويضهم عن هذه الأيام.

وقالوا: «من أجل المساهمة في إنجاح هذه الفعالية الوطنية قمنا ببذل ما نستطيع، وعملنا لفترة تتراوح بين 12 إلى 16 ساعة بشكل متواصل».

وتساءل المسعفون ما إذا كان عليهم الانتظار عاما كاملا حتى تصرف لهم مستحقاتهم المالية نظير عملهم في تغطية سباق الفورمولا لهذا العام 2017، مطالبين المعنيين بالتوجيه إلى صرف مستحقاتهم.