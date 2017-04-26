رجل دين شيعي أفرج عنه مؤخراً يستدعى للتحقيق للمرة الثانية خلال أسبوع

2017-04-26 - 2:27 م

مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات الأمنية البحرينية استدعت مسؤول المساجد المهدمة في المجلس العلمائي (المنحل)، رجل الدين الشيعي البارز الشيخ محمد منسي للتحقيق.

وأفاد النشطاء أن الاستدعاء (الذي هو الثاني من نوعه)، جاء بعد 10 أيام من الإفراج عنه، حيث أرسلت له إحضارية، تطلب منه المثول للتحقيق غداً الخميس (27 أبريل/نيسان) للتحقيق في مركز شرطة مدينة حمد دوار 17، دون توضيح الأسباب.

وهذا الاستدعاء هو الثاني من نوعه للشيخ محمد منسي الذي أفرج عنه في 15 أبريل الجاري، بعد قضائه عاماً كاملاً في السجن.

وفي 20 أبريل تلقى منسي إحضارية تطلب منه المثول للتحقيق الجمعة الماضية (21 أبريل) حيث أخلي سبيله لاحقاً.