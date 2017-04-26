شهدت زيادة قبل عام ونصف… رفع رسوم المطار إلى 7 دنانير

2017-04-26 - 2:37 م

مرآة البحرين: قال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح إن قرار رفع الرسوم على المسافرين المغادرين عبر مطار البحرين الدولي إلى 7 دنانير بدلاً من 5 دنانير، سيدخل حيّز التنفيذ بنهاية إبريل الجاري أو مايو المقبل، لافتًا إلى إن القواعد الدولية المتعلقة بتغير الرسوم الخاصة بشركات الطيران تتطلب الإشعار المسبق بمدة تصل لـ3 أشهر لشركات الطيران قبل البدء بتطبيق الرسوم.

وأوضح البنفلاح - في تصريحات صحافية على هامش توقيع اتفاقيات إعادة هيكلة قطاع وقود الطائرات - أن شركة مطار البحرين قامت مؤخرًا بتأسيس شركة هلا بحرين، والتي تقوم بتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات مثل صالات رجال الأعمال وخدمات الاستقبال والمساعدة للمسافرين، وخدمات الليموزين وخدمة تسليم الأمتعة والتي بصدد أن تقوم ببدء أعمالها مطلع العام 2018، مؤكدًا على أن الشركة ستسهم في توفير 40 فرصة عمل للبحرينيين.

وكان وزير المواصلات كمال أحمد أصدر قراراً في سبتمبر/أيلول 2015 يقضي برفع رسوم المطار من مبلغ 3 دنانير إلى 5 دنانير، في سياسة جديدة بدأت تتبعها السلطات البحرينية في فرض رسوم وضرائب، ورفع الدعوم، مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.