العراق:الكويت تقر منحة 100 مليون دولار لبغداد هي الأولى منذ 1990

2017-04-26 - 2:45 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول عراقي يوم الثلاثاء إن الكويت أقرت منحة قدرها 100 مليون دولار منحة للعراق لدعم المشروعات الإنسانية وجهود الإعمار في مناطق استعيدت من تنظيم الدولة الإسلامية.

والمنحة أول مساعدة مالية كويتية للعراق منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وقالت متحدثة باسم صندوق إعادة الإعمار العراقي إن مسؤولين من البلدين وقعا على اتفاقية المنحة في الكويت يوم الثلاثاء.

وقال مصطفى الهيتي رئيس الصندوق في بيان إن اتفاقية المنحة بداية مشجعة لمزيد من التعاون بين العراق والكويت.

ويهدف التمويل إلى إعادة بناء المدن والمناطق المستردة من تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن الخلافة في العراق وسوريا عام 2014.

وأثرت الحرب ضد التنظيم وكذلك تراجع أسعار النفط على ميزانية الحكومة العراقية مع اعتمادها شبه الكامل على مبيعات النفط.