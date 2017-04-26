تركيا تأمل في إبرام صفقة دفاعية كبيرة مع السعودية

2017-04-26 - 2:47 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق يوم الأربعاء إن أنقرة تأمل في توقيع صفقة صادرات دفاعية كبيرة مع السعودية واصفا الصفقة المحتملة بأنها ستكون واحدة من أكبر صفقات قطاع الدفاع في تركيا.

وقال إشيق في مؤتمر لشركات الدفاع والطيران في أنقرة إن تركيا تأمل في التوصل لاتفاق قريبا. ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل.