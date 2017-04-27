الغريفي: إما إلى انفراج في قضية آية الله قاسم وإما إلى خيار مآلاته قاسية
2017-04-27 - 9:42 م
مرآة البحرين: رأى رجل الدين السيد عبدالله الغريفي، خطيب جامع الإمام الصادق في القفول بالعاصمة المنامة أن "قضية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم تضع الوطن أمام منعطف صعب جدا". وقال في حديث الجمعة "إما إلى انفراج كبير ينفتح بالوطن على الخير كل الخير وإما إلى خيار مآلاته قاسية، وصعبة، ومؤلمة" على حد تعبيره.
وأضاف الغريفي "في هذه القضية أجد نفسي مضطرا أن أكون فيها صريحا كل الصراحة، وواضحا كل الوضوح (...) لا أهدف فيها أن أكون محرضا ومؤزما"، مشيرا إلى أن قاسم "يملك موقعا دينيا، وروحيا، وعلميا، ووطنيا متميزا جدا، ولا نريد أن يكون في سجل هذا الوطن ما يسيئ إلى رمز في هذا المستوى من العلم".
وقال "مهما تعددت الرؤى والقناعات، فهذا الرجل الفقيه يمثل رمزا كبيرا لدى طائفة تمثل وجودا ثقيلا في هذا الوطن، كما يمثل عنوانا شاخصا في كل العالم" وفق تعبيره.
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