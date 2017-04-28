البحرين: اعتقال رجل دين شيعي وزوجته وشقيقته في مداهمات فجر اليوم

2017-04-28 - 11:14 ص

مرآة البحرين: قال ناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر إن السلطات البحرينية اعتقلت رجل دين شيعي وزوجته فجر اليوم من منزله الكائن في منطقة "كرباباد"، دون معرفة الأسباب.

وبحسب الناشطين، فإن قوات النظام، بما فيها عناصر مدنية ملثّمة، اعتقلت الشيخ عبد الزهراء الكربابادي، هو وزوجته فجر اليوم، وصادرت أجهزة هواتفهم وسياراتهم، كما أنها اعتقلت شقيقته من منزلها في منطقة "كرّانة"، ونقلتهم جميعا لإدارة التحقيقات الجنائية.