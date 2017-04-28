أ.ف.ب: مركز حقوقي: المعارض البحريني الخواجة مضرب عن الطعام منذ أسبوعين

2017-04-28 - 11:20 ص

مرآة البحرين (أ.ف.ب): ينفذ المعارض البحريني عبد الهادي الخواجة الذي يمضي حكما بالسجن المؤبد بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم، إضرابا جديدا عن الطعام للمطالبة "باحترام حقوق السجناء" من قبل إدارة السجن.

وقال "مركز الخليج لحقوق الإنسان" في بيان أن الخواجة الذي يحمل أيضا الجنسية الدنماركية بدأ الإضراب عن الطعام في 12 أبريل/نيسان، في خامس إضراب عن الطعام منذ توقيفه في أبريل/نيسان2011.

وأوضح أن الخواجة يطالب "باحترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية لجميع السجناء من قبل إدارة السجن" في العاصمة المنامة.

وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.

وكانت محكمة استثنائية حكمت على الخواجة في يونيو/حزيران 2011 مع عشرين معارضا آخر بالسجن بتهمة التآمر على نظام الحكم. وحكم على سبعة من المجموعة بالسجن المؤبد وعلى الآخرين بعقوبات تتراوح بين سنتين و15 سنة. واعتبرت منظمات حقوقية الخواجة "سجين رأي".

ودعا "مركز الخليج لحقوق الإنسان" إلى "الإجلاء الطبي الفوري لعبد الهادي الخواجة خارج البحرين حيث أن حياته في خطر وشيك ويحتاج إلى رعاية طبية مناسبة".