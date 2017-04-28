وزارة العمل تصدر تعميما بمنع الجمعيات والمنظمات المحلية من قبول بعثات السفارات دون الرجوع إليها

2017-04-28 - 1:13 م

مرآة البحرين: أصدرت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نجوى جناحي، تعميماً يمنع المنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لإشراف الوزارة من قبول العروض التي تقدم إليها من السفارات أو البعثات الأجنبية، بمنح دراسية أو تدريبية، أو زيارات ميدانية، دون موافقة الوزارة.

وشدّد التعميم على ضرورة التزام الجمعيات والمنظمات المحلية بالرجوع إلى الوزارة خطابيا من أجل ذلك.

وجاء التعميم في أعقاب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين (24 أبريل/ نيسان 2017)، إلى كل الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بخصوص معايير الابتعاث وبالقرارات التنظيمية لمجلس الوزراء التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والسفارات والبعثات الأجنبية.

وشدد رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان على ضرورة عدم قبول موظفي الدولة المنح الدراسية التدريبية التي تقدمها الجهات الخارجية من دون الحصول على الموافقة المسبقة أولاً من الجهات المختصة في الحكومة، وكان مجلس الوزراء قد كلّف وزارة الخارجية بأن تكون الجهة الوحيدة المختصة بتسلم عروض البعثات الدراسية والدورات التدريبية المدنية والزيارات الميدانية للمدنيين التي تقدمها السفارات والبعثات الأجنبية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو منتسبي مؤسسات المجتمع المدني أو للأفراد.