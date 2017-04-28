وزير الداخلية البحريني: ما زلنا نواجه تهديدات خطيرة تنطلق من الأراضي الإيرانية والعراقية
2017-04-28 - 1:30 م
مرآة البحرين: قال وزير وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة في اجتماع وزاري مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، عقد في الرياض يوم أمس الخميس 27 أبريل/نيسان 2017، إن بلاده تواجه تهديدات خطيرة تنطلق من الأراضي الإيرانية والعراقية.
وقال الوزير البحريني، في الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الخارجية والدفاع والداخلية بالدول الستة، إنه "في الوقت الذي نأمل فيه أن تنجح المساعي السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، إلا أننا مازلنا نواجه تهديدات خطيرة تنطلق من الأراضي الإيرانية والعراقية وتشكل دعما للمجموعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية"
وأضاف "هذه ليست معلومات مجردة بل حقائق ملموسة وصلت إلى تنفيذ عمليات إرهابية، استهدفت حياة رجال الأمن وشكلت تهديدا لجهود حفظ الأمن والاستقرار، كما أدت هذه الأعمال إلى غرس الفكر الطائفي المتطرف، وإن استمرار هذه التدخلات الخطيرة، يمثل تهديدا للمساعي والجهود السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار لنا جميعا".
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